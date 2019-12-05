Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. В ответ на высылку сотрудника посольства РФ в Софии

Сотрудник посольства Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Такое решение принято в ответ на высылку из Болгарии первого секретаря посольства РФ в Софии. Его, как сообщалось в конце октября, обвинили в шпионаже.

Россиянин, по версии прокуратуры Болгарии, «собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству». В частности, он проводил конспиративные встречи с гражданами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.