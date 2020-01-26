Двое российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, покинули Болгарию

Двое сотрудников посольства России в Софии, объявленные персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже, покинули территорию Болгарии в воскресенье, сообщает ТАСС.

Подозрения в адрес первого секретаря консульского отдела посольства РФ и сотрудника торгового представительства РФ выдвинула прокуратура Болгарии 24 января. Поскольку сотрудники имеют дипломатическую неприкосновенность, уголовное производство в отношении них остановили и дали 48 часов для того, чтобы покинуть территорию страны.

В российском МИДе заявили, что болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, подтверждающих обвинения. В ведомстве также оставили за собой право на ответные действия.

В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже (всего в посольстве семь первых секретарей). В ответ Россия выслала из Москвы болгарского дипломата.