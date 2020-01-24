Прокуратура Болгарии уличила двух российских дипломатов в шпионаже

Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Подозреваемые — первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии и сотрудник торгового представительства РФ в Софии.

Как заявили в прокуратуре, в ходе предварительного досудебного следствия было выяснено, что с 2017 года первый секретарь посольства «проводил разведывательную деятельность, в ходе которой запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране».

Сотрудник торгпредства, выяснила прокуратура, с октября 2018 года собирал информацию в области энергетики и энергетической безопасности, содержащую государственную тайну — для этого он установил соответствующие контакты с гражданами Болгарии. Впоследствии он отправил эту информацию в штаб-квартиру разведки в Москву.

Как сообщает ТАСС, посольство РФ в Болгарии по официальным каналам информации о расследовании не получало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле не в курсе ситуации.

В октябре 2019 года прокуратура уже сообщала о подозрениях в шпионаже против дипломата в статусе первого секретаря посольства России. Он был выслан из страны, в ответ Россия выслала из Москвы болгарского дипломата. Всего в посольстве семь первых секретарей.