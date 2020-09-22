Минюст потребовал ликвидировать партию двоюродного племянника Путина

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Народ против коррупции», которую в июле возглавил Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина. Первым внимание на иск обратило издание «МБХ медиа».

В картотеке Верховного суда сообщается, что дело передали судье. В пресс-службе суда сказали «МБХ медиа», что иск пока не приняли к производству, а заседание по нему не назначено.

Помощник Романа Путина Максим Каменев сообщил «Интерфаксу», что претензии Минюста, возможно, связаны с проблемами с отчетностью партии.

10 сентября член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко сообщил, что до конца года в России могут ликвидировать четыре партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах. В их число вошли партии «Народ против коррупции», «Национальный курс», Российская партия садоводов и Родная партия.

Минюст РФ зарегистрировал партию «Народ против коррупции» в 2013 году. Среди заявленных целей партии — борьба «с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции».

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В прошлом, как сообщал Forbes, Роман Путин был оперативником ФСБ, в 2012-2013 годах работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Он также входит в советы директоров четырех банков, у которых отозвали лицензии. Владеет . С 2013 года возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

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