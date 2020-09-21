«Решение об этом принято не мной и не создателями программы». Кинокритик Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта»

Кинокритик Антон Долин больше не будет сотрудничать с «Вечерним Ургантом».

«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — написал он в фейсбуке.

Сам Иван Ургант пообещал «Открытым медиа», что прокомментирует произошедшее в соцсетях программы до конца дня. Пресс-служба Первого канала оперативно на запрос издания ответить не смогла.

Кинокритик сотрудничал с шоу в течение восьми лет.

Антон Долин также сотрудничает с «Медузой», радиостанцией «Серебряный Дождь» и журналом «Искусство кино».