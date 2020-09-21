«Решение об этом принято не мной и не создателями программы». Кинокритик Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта»
Кинокритик Антон Долин больше не будет сотрудничать с «Вечерним Ургантом».
«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — написал он в фейсбуке.
Сам Иван Ургант пообещал «Открытым медиа», что прокомментирует произошедшее в соцсетях программы до конца дня. Пресс-служба Первого канала оперативно на запрос издания ответить не смогла.
Кинокритик сотрудничал с шоу в течение восьми лет.
В «Вечернем Урганте» чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримеров. Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы. Мне было с вами хорошо, и мы не прощаемся.
Антон Долин также сотрудничает с «Медузой», радиостанцией «Серебряный Дождь» и журналом «Искусство кино».