Еще один работник «Беларуськалия» отказался подниматься из шахты в знак протеста. Он остался на глубине 440 метров
Горный мастер четвертого рудоуправления «Беларуськалия» Олег Куделка отказался подниматься из шахты на поверхность до выполнения его требований. Об этом сообщил стачечный комитет предприятия. Эту информацию Onliner и Tut.by подтвердили коллеги шахтера.
Куделка потребовал отставки гендиректора «Беларуськалия», освобождения задержанных членов стачкома, прекращение давления на них и на их семьи, отмены решений об увольнении бастующих работников «Беларуськалия», прекращения «беспредела силовиков».
Коллеги Куделки рассказали, что тот остался в шахте на глубине 440 метров. Его уже ищут. «Вроде его уже поехали искать. Но в шахте можно искать сутки, двое, а можно и за час найти человека», — сказал один из них Tut.by.
Куделка стал уже вторым работником «Беларуськалия», который отказался подниматься на поверхность в знак протеста. 10 сентября так же поступил шахтер Юрий Корзун. Он приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию. Через несколько часов наручники вскрыли и подняли Корзуна из шахты.
Обновлено. По информации стачкома «Беларуськалия», Куделка позвонил жене и сообщил, что его силой подняли на поверхность, посадили в скорую помощь и везут в психоневрологический диспансер.