Бастрыкин поручил провести проверку в отношении бывшего адвоката Пашаева. Московская семья обвинила его в хищении квартиры

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что бывший адвокат Эльман Пашаев, возможно, причастен к квартирному мошенничеству в Москве.

12 сентября адвокат Владимир Слащев сообщил, что уже около 20 лет московская семья Кирсановых пытается вернуть квартиру, которой обманом завладел Пашаев. По его словам, в 1997 году Пашаев прописался в квартире Елены Кирсановой, женщины с психическим расстройством, после чего заключил с ней брак, а в 2005 году приватизировал квартиру, оставив Кирсанову без жилья.

Эльман Пашаев последовательно отрицает причастность к мошенничеству. 12 сентября он заявил, что обвинения в хищении квартиры — «это глупость и бред». После того, как СК объявил о проверке, Пашаев дал более развернутый комментарий и сказал, что никакого хищения не было: «Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги и они выписались».

Эльман Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в ходе дела о ДТП со смертельным исходом. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии.

После дела Ефремова совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева адвокатского статуса на один год.