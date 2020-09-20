В Минске начали задерживать участников «Марша справедливости», передает «МБХ медиа».

Обновлено в 15:12 мск. Меньше чем за час с начала марша в Минске задержали 20 человек, сообщает «Интерфакс». По оценке корреспондента агентства, в акции участвуют около десяти тысяч человек.

Как пишет телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем», задержания «точечные», в разных районах города задерживают, в основном, людей с флагами.

По данным «Европейского радио для Белоруссии», у станции метро «Немига» задержали двух человек.

В Минске также начались проблемы с мобильным интернетом, передают «Европейское радио» и «МБХ медиа».

До начала марша в центр Минска прибыли водометы и военная спецтехника, несколько улиц перекрыли силовики, некоторые центральные станции метро закрыты.

На аналогичной акции 19 сентября в Белоруссии задержали, по данным МВД республики, 430 человек, из них 415 в Минске. Правозащитники оценивали количество задержанных в 390 человек.

Митинги идут в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа, они начались после голосования на выборах президента республики.