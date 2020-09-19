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В Минске впервые задержали более 300 человек на женском марше. Фотография

Источник: Meduza
19 сентября <a href="https://people.onliner.by/2020/09/19/zhenskij-marsh-2" target="_blank">больше двух тысяч</a> человек вышли на <a href="https://meduza.io/news/2020/09/19/v-minske-nachalis-zaderzhaniya-na-zhenskom-marshe-zaderzhana-nina-baginskaya" target="_blank">«женский марш»</a> в Минске — акцию протеста против Александра Лукашенко, которую устраивают каждую субботу. В этот раз шествие анонсировали как «Блестящий марш» — и его участницы пришли в одежде с блестками, с карнавальными масками, цветами, воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами и зонтами. На пути шествия, у ТЦ «Айсберг», появились автозаки, после чего сотрудники ОМОНа блокировали группу женщин, возглавлявших колонну, и провели задержания. По <a href="https://spring96.org/be/news/99601" target="_blank">данным</a> правозащитного центра «Весна», в отделения МВД увезли более 300 человек — это самые массовые задержания за все время проведения женских маршей в Минске. <a href="%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC" target="_blank">Несколько</a> протестующих <a href="https://finance.tut.by/news701052.html" target="_blank">госпитализировали</a>. Вечером 19 сентября задержанных начали отпускать из милиции.
19 сентября больше двух тысяч человек вышли на «женский марш» в Минске — акцию протеста против Александра Лукашенко, которую устраивают каждую субботу. В этот раз шествие анонсировали как «Блестящий марш» — и его участницы пришли в одежде с блестками, с карнавальными масками, цветами, воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами и зонтами. На пути шествия, у ТЦ «Айсберг», появились автозаки, после чего сотрудники ОМОНа блокировали группу женщин, возглавлявших колонну, и провели задержания. По данным правозащитного центра «Весна», в отделения МВД увезли более 300 человек — это самые массовые задержания за все время проведения женских маршей в Минске. Несколько протестующих госпитализировали. Вечером 19 сентября задержанных начали отпускать из милиции.
Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA