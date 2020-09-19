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В Минске впервые задержали более 300 человек на женском марше. Фотография
17:55, 19 сентября 2020
Источник: Meduza
19 сентября
больше двух тысяч
человек вышли на
«женский марш»
в Минске — акцию протеста против Александра Лукашенко, которую устраивают каждую субботу. В этот раз шествие анонсировали как «Блестящий марш» — и его участницы пришли в одежде с блестками, с карнавальными масками, цветами, воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами и зонтами. На пути шествия, у ТЦ «Айсберг», появились автозаки, после чего сотрудники ОМОНа блокировали группу женщин, возглавлявших колонну, и провели задержания. По
данным
правозащитного центра «Весна», в отделения МВД увезли более 300 человек — это самые массовые задержания за все время проведения женских маршей в Минске.
Несколько
протестующих
госпитализировали
. Вечером 19 сентября задержанных начали отпускать из милиции.
Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA
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