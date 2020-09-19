Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц «Блестящего марша» в Минске. По оценке «МБХ медиа», задержаны около 250 человек. «Наша Нiва» сообщает о 200 задержанных.

Задержана 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста, сообщает «Радио Свобода». По информации читателя Tut.by, спустя некоторое время Багинскую освободили.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали участниц марша возле торгового центра «Айсберг», сообщает телеграм-канал Nexta. Силовики стали выдергивать женщин, стоящих в сцепке у ТЦ, пишет Onliner.

Заблокированные участники марша скандировали «Мы гуляем!», повторяя фразу «Я гуляю» Нины Багинской — она произнесла ее на акции 13 августа, когда омоновец пытался остановить активистку.

Задержанных оказалось так много, что перед автозаками выстроилась очередь. Часть задержанных отпустили, поскольку в машинах силовиков закончилось место. Когда все автозаки заполнили, силовики уехали, но скоро вернулись и возобновили задержания.

Как минимум двух женщин госпитализировали.