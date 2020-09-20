Называющий себя одним из создателей «Новичка» химик извинился перед Навальным

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков «Новичка», в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Алексеем Навальным за отравляющее вещество, которое, предположительно, стало причиной госпитализации политика.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился», — сказал Мирзаянов (цитата по «Коммерсанту»).

Химик Вил Мирзаянов в эфире «Дождя» Телеканал Дождь

По словам Мирзаянова, в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление «Новичком». Описанные тем человеком симптомы, утверждает Мирзаянов, похожи на те, что описал Навальный 19 сентября.

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Химик Леонид Ринк, которого называют участником разработки «Новичка» и который сам говорит о себе как об одном из его создателей, сказал РИА Новости, что Мирзаянов к созданию вещества «никакого отношения не имеет»: «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист».

Ринк и Мирзаянов в советское время работали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, который занимался химическим оружием.

О Мирзаянове «Медуза» подробно писала здесь. С 1996-го химик живет в США, в 2008-м он выпустил книгу «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри». Она стала основным источником информации о «Новичке» — о веществе широко стало известно после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.