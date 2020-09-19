«Недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать». Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Алексей Навальный рассказал в инстаграме, как проходит его восстановление после нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

По словам политика, сейчас он не может самостоятельно налить воды или взять в руки телефон, но еще недавно он не мог разговаривать и никого не узнавал. «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — рассказал Навальный.

Оппозиционер отметил, что у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но сейчас он понимает, что перед ним лестница: «А раньше бы просто тупо стоял и смотрел».

Навальный добавил, что врачи берлинской клиники «Шарите», где он проходит курс лечения, превратили его «из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».