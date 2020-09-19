Трамп заявил, что Россия украла у Обамы технологии гиперзвуковой ракеты. Путин сказал, что США вынудили РФ начать разработку ракет еще 16 лет назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковых ракетах, на основе которой разработала свое оружие. Об этом он заявил 18 сентября во время выступления на митинге в Миннесоте, трансляцию которого вел Fox News. Вот что сказал Трамп:

У нас есть самое мощное оружие, когда-либо сконструированное человеком. Вы знаете, что у них (у России и Китая) есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она летит в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая летит намного быстрее. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы. Россия украла эту информацию. Вы знали об этом? Вы знали? Россия получила эту информацию и затем построила ее (ракету).

Трамп отметил, что ракета, созданная в США, намного быстрее российской гиперзвуковой ракеты. Ранее он говорил, что она в 17 раз быстрее, чем обычная ракета.

Президент РФ Владимир Путин, не называя имени Трампа, заявил 19 сентября, что Россия начала масштабные работы по созданию гиперзвукового оружия в 2004 году. По его словам, власти США вынудили Россию начать разработку, когда в 2002 году вышли из . Об этом российский президент сообщил во время разговора с почетным гендиректором ОАО «ВПК «НПО Машиностроение» Гербертом Ефремовым, разработчиком .

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», — сказал Путин.

В августе 2019 года тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также говорил, что Россия украла американские технологии, связанные с гиперзвуковым оружием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила посчитать, сколько технологий США украли у других стран.

Телеканал CNN сообщал в июле, что американская «супер-пупер ракета» имеет дальность действия в тысячу миль и поступит на вооружение не раньше 2023 года. CNN утверждал, что американские военные разработки на годы отстают от китайских и российских.