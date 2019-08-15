Советник Трампа обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», что Россия украла американские технологии, связанные с гиперзвуковым оружием.

Болтон сказал об этом, комментируя в Архангельской области. По его словам, экономика России сравнима с экономикой Нидерландов, «тем не менее она тратит деньги на оборону».

Болтон сказал, что Россия направляет средства, чтобы «модернизировать ядерное оружие, разработать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты, в основном из украденных у США технологий».

По словам Болтона, во время взрыва ракеты в Архангельской области «что-то очевидно пошло не так».