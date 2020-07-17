Пентагон сообщил об успешных испытаниях «супер-пупер ракеты»

Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях превысила скорость звука в 17 раз, передает CNN.

По словам представителя Пентагона, именно о ней говорил президент США Дональд Трамп в мае 2020-го, назвав ее «супер-пупер ракетой» («super-duper missile»).

«Он [Трамп] имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превысила скорость звука в 17 раз», — приводит CNN слова представителя военного ведомства.

По данным телеканала, ракета, о которой идет речь, поступит на вооружение не раньше 2023 года. CNN называет американские военные разработки «отстающими на годы» от китайских и российских.

«Супер-пупер ракета» имеет дальность действия в тысячу миль, пишет CNN. Также США, по данным телеканала, работают над крылатой ракетой, похожей на «традиционную крылатую ракету, такую как „Томагавк“».