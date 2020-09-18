Совет по правам человека привлечет хакеров к разработке законодательства о травле в соцсетях

Совет по правам человека при президенте РФ намерен создать «цифровой кодекс» — свод законов, который обеспечит защиту граждан в цифровой сфере. Об этом сообщает «Коммерсант».

Для работы по созданию «цифрового кодекса» СПЧ сформирует рабочую группу, чтобы к декабрю подготовить доклад президенту России Владимиру Путину. В эту группу, как сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, помимо самих членов СПЧ войдут хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети».

После доклада Путину СПЧ намерен инициировать законопроект, направленный на защиту тех, кто подвергся травле или слежке в соцсетях. Фадеев заявил, что нынешнее законодательство не справляется с защитой граждан в цифровой среде.

Огромная проблема сегодня — это утечка данных, которую иллюстрирует, например, заметка об Анне Кузнецовой, заказавшей за 16 тысяч рублей слежку за собой с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе. Или травля в соцсетях, которой недавно . Вы помните наверняка провал приложения «Социальный мониторинг» или прошлогоднее дело журналиста Ивана Голунова, когда в сеть , и никто за это не ответил.