На ремонт Белого дома в Москве потратят более пяти миллиардов рублей

На реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве выделят 5,27 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Решение о реконструкции здания (его строительство было начато в 1965 году, а закончено в 1981-м) было принято еще в 2017 году. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию через два года. Тогда же были заключены первые контракты, но их сумма не называлась.

В пресс-службе правительства сказали, что необходимость ремонта Белого дома связана в первую очередь «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования».

В планах предусмотрена реконструкция цокольной части здания, подземных гаражей, тепловых пунктов, семиэтажной и 20-этажной части кровли, главной лестницы, подпорных стен, фасадов и инженерных систем.

Часть сотрудников Дома правительства на время реконструкции переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке. Сейчас оно принадлежит Минэкономразвития РФ.

Ранее в федеральном бюджете РФ также были заложены более четырех миллиардов рублей на реконструкцию здания Госдумы на Охотном ряду в Москве.