За год реконструкция Госдумы подорожала до 4,4 миллиарда рублей

Масштабная реконструкция зданий Госдумы на Охотном ряду в Москве будет стоить 4,35 миллиарда рублей и завершится в 2020 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы федеральной адресной инвестиционной программы.

Из федерального бюджета на реконструкцию Госдумы выделят 3,38 миллиарда рублей. Еще 970 миллионов рублей выделят из бюджета Москвы — эти деньги пойдут на реконструкцию пустующих разрушающихся палат боярина Троекурова в Георгиевском переулке.

Кроме того, отмечает «Коммерсант», до 2,85 миллиарда рублей подорожало строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета федерации на Петровке, который планируют построить к 2021 году. Первоначально стоимость строительства оценивали в 1,69 миллиарда рублей.

Обновление. В управделами президента, в ведении которого находятся здания Госдумы и Совета Федерации, заявили, что сроки и стоимость реконструкции пока не определены.

В начале 2018 года реконструкцию Госдумы оценивали в 705 миллионов рублей. Ожидалось, что ее завершат в том же году.

В Госдуме будут перестроены зал пленарных заседаний, прилегающие зоны, крыша, столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария.