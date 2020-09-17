Европарламент потребовал начать международное расследование отравления Навального и ужесточить санкции против России

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального.

Европарламент призвал немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы, а власти РФ призвал к полномасштабному сотрудничеству «для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных».

Помимо этого Европарламент потребовал «как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции». Отдельно резолюция призывает внести изменения в европейское законодательство, которые бы позволили замораживать активы героев расследований ФБК.

Резолюция также содержит призыв к ЕС провести переоценку отношений с Россией в целом — включая возможную приостановку строительства «Северного потока — 2», поддержку оппозиции и неправительственных организаций, а также изоляцию России на крупных международных форумах.

Также Европарламент считает, что ЕС должен потребовать от Москвы изменения «несовместимых с международными стандартами» законов, в частности, принятых летом поправок к Конституции.

Резолюция Европарламента является рекомендательной и не имеет обязательной юридической силы. Для введения санкций на уровне ЕС необходимо согласие властей всех стран союза.

Предложения резолюции, как ожидается, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.