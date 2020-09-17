Директора «Открытой России» задержали на выходе из спецприемника после 14 суток ареста

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток административного ареста. Об этом сообщает «Новая газета».

В телеграм-канале Пивоварова опубликовано видео, где он, уже находясь в автозаке, рассказывает, что задерживали его оперативники центра Э. Причину задержания ему не назвали, а также не сообщили, куда везут.

Тверской суд Москвы назначил Пивоварову административный арест из-за сбора подписей против поправок к Конституции, который прошел в Москве 15 июля. Суд счел, что Пивоваров «добровольно принял на себя обязанность организатора» несогласованной акции, опубликовав в фейсбуке пост о сборе подписей.