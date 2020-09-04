Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров арестован на 14 суток из-за акции против поправок к Конституции

Тверской районный суд Москвы отправил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под административный арест на 14 суток из-за того, что он 15 июля организовал в Москве сбор подписей против поправок к Конституции.

15 июля в Москве на Пушкинской площади прошла акция против поправок к Конституции РФ. Первые два часа участники собирали подписи под требованием отменить поправки к Конституции. Затем около 300 человек начали шествие. Когда протестующие вышли на проезжую часть, полиция провела жесткие задержания. На акции задержали более 130 человек. Андрей Пивоваров перед акцией писал в фейсбуке, что на площади будут «собирать подписи под требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию». В другой записи он написал: «15 июля в 19:00 мы выходим на улицы, чтобы сказать Путину НЕТ!».

В отношении Пивоварова составили административный протокол об организации публичного мероприятия, создавшего помехи движению пешеходов и транспорта, сообщает телеграм-канал «Открытка».

Суд посчитал правонарушением публикацию сообщения в фейсбуке Пивоварова о том, что 15 июля на Пушкинской площади в Москве будут собирать подписи против поправок к Конституции. По мнению суда, опубликовав пост, Пивоваров «добровольно принял на себя обязанность организатора» несанкционированной акции, пишет «МБХ медиа».

Пивоваров назвал арест политически мотивированным. Он отметил, что 15 июля ни на шаг не отходил от Пушкинской площади. «Странно обвинять меня в том, что где-то в удалении от Пушкинской площади переходили дорогу неправильно», — сказал он на заседании суда.

Андрей Пивоваров рассказал в фейсбуке, что полицейские задержали его 3 сентября, когда он выбирал в отделе игрушек «Детского мира» подарок сыну на день рождения. Ночь он провел в ОВД Тверское.

Сам Пивоваров, а также председатель «Открытой России» Анастасия Буракова связывают его арест с единым днем голосования, намеченным на 13 сентября. При поддержке «Открытой России» более 500 человек баллотируются в муниципальные депутаты в рамках проекта «Объединенные демократы».

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