На акции против поправок к Конституции в Москве задержали более 130 человек

Обновлено. Полиция Москвы сообщила о 132 задержанных на акции против поправок, пишет «Интерфакс». По данным «ОВД-Инфо», задержаны 142 человека.

В Москве во время акции против поправок к Конституции задержали не менее 103 человек, пишет «ОВД-Инфо». О примерно 100 задержанных также сообщает SotaVision.

Среди задержанных журналисты РИА «Новостей» и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью, преподаватель Шанинки Борис Кагарлицкий, член московской ОНК Марина Литвинович, старший научный сотрудник МГУ Сергей Федоров.

Акция в Москве началась на Пушкинской площади около 19:00. Ее участники собирали подписи под требованием отменить поправки к Конституции. Спустя примерно два часа они начали шествие. В нем участвовали более 300 человек. Протестующие вышли на проезжую часть, после чего полиция начала задержания. Они проходили жестко, полицейские хватали в том числе тех, кто просто стоял на тротуаре.

Также митинг против обновленной Конституции прошел в Петербурге. Ее участники собрали более тысячи подписей противников поправок. Полиция не препятствовала проведению акции.

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