«Интерфакс»: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Максима «Тесака» Марцинкевича

Обновлено. В управлении СК по Челябинской области «Интерфаксу» сказали, что дело в связи со смертью Марцинкевича не заводили.

СК Челябинской области завел дело о доведении до самоубийства по факту смерти в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесак). Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства пояснил, что после смерти Марцинкевича назначили посмертно психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая без уголовного дела не предусматривается.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Марцинкевича нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске 16 сентября. СК назначил доследственную проверку, ведомство говорило, что не видит криминальных причин смерти Марцинкевича.

Baza сообщила, что Тесак оставил предсмертную записку, в которой сказал, что не хочет неприятностей для администрации СИЗО. Источник Life News утверждает, что записки у Тесака не обнаружили.