Националист Тесак найден мертвым в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Марцинкевич покончил с собой.

Смерть Марцинкевича URA.ru подтвердили в челябинском ФСИН. В ведомстве сообщили, что в камере националист находился один и что сейчас проводятся две проверки — одну проводит СК, вторую — сама ФСИН.

Baza сообщает, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами: «Простите меня».

В то же время, источник Life News утверждает, что записки у Тесака обнаружено не было. Адвокат Марцинкевича заявил изданию, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

Марцинкевичу было 36 лет. Он был известен как организатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть.

За «Оккупай-наркофиляй» Марцинкевич отбывал десятилетний срок, после того как один из пойманных им предполагаемых наркоторговцев умер. Право досрочного выхода на свободу у Марцинкевича появилось бы в 2021 году.