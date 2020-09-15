«Вчера смог целый день дышать сам». Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после отравления

Алексей Навальный опубликовал в инстаграме первую запись после нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

«Привет, это Навальный, — написал он. — Скучаю по вам 😍. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую».

Навальный опубликовал совместную фотографию с женой Юлией, сыном Захаром и дочерью Дарьей.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», в которой находится Навальный, сообщила, что отключила российского политика от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи отмечали, что он начал на короткое время вставать с больничной койки. Кроме того, это был первый раз, когда сам Навальный разрешил медикам обнародовать информацию о состоянии его здоровья (раньше такие разрешения давала его жена Юлия).

По данным газеты The New York Times, Навальный пообщался с представителем прокуратуры Германии. Содержание беседы изданию пересказал источник в службах безопасности ФРГ. «Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас. Он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию», — сказал собеседник NYT.

Немецкий журнал Der Spiegel писал со ссылкой на источники, что, по мнению органов безопасности Германии, за отравлением Навального могут стоять российские спецслужбы. В Кремле называли голословными обвинения против России.