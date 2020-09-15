В ЕС предложили ввести «санкционный режим Навального» по аналогии с «законом Магнитского»

ЕС может назвать находящийся в разработке глобальный механизм введения санкций за нарушение прав человека именем российского политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Я надеюсь, что то, что произошло с Навальным, станет катализатором для всех стран-членов ЕС, чтобы они перешли от слов к делу и одобрили этот режим санкций за нарушение прав человека. По аналогии с тем, что американцы называют , мы можем ввести свой «санкционный режим Навального».

Работа над общеевропейским механизмом, который позволяет применять санкции в ответ на нарушения прав человека в любой стране мира, ведется с декабря 2019 года.

ЕС официально призывает власти России провести открытое расследование обстоятельств отравления Алексея Навального. Отказ сделать это, полагают в Европе, может быть свидетельством причастности к отравлению самих российских властей.