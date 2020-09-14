Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Причиной отмены в министерстве назвали изменения в графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, из-за которых на переговоры с Лавровым «отводится лишь полтора часа» (цитата по сайту МИД РФ).

Об изменениях в графике Мааса Берлин уведомил Москву еще 3 сентября, утверждает российский МИД.

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