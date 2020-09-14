МВД Беларуси рассказало о нападении на сотрудников ОМОН рядом с домом главы ЦИК. СМИ писали, что там применяли спецсредства

В Минске задержаны двое участников «беспорядков» 13 сентября, которые напали на сотрудников ОМОНа. Об этом сообщило МВД Беларуси.

Как утверждает ведомство, нападение произошло на улице Тихой. «Агрессивная толпа» начала бросать в сотрудников ОМОНа камни и пустые бутылки. Пострадали четыре омоновца, поврежден служебный транспорт.

По информации МВД, один из двоих задержанных повалил милиционера на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «Оса». Милиционеру удалось его вырвать и сделать предупредительный выстрел в воздух.

МВД Беларуси

Улица Тихая находится в поселке Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники. На улице Тихой стоит дом главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Накануне «Наша нива» сообщала, что к ее дому пришли протестующие, к ним подъехал микроавтобус, из которого раздались несколько выстрелов. «Наша нива» утверждала, что это были светошумовые гранаты. Видео предполагаемого применения гранат на Тихой опубликовали в телеграме. МВД Беларуси заявило, что спецсредства на акции 13 сентября не применялись

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80% голосов. При этом независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, а в СМИ появились свидетельства подтасовки результатов выборов.