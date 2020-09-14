Кремль пообещал расформировать резерв российских силовиков у границы с Белоруссией

Резерв российских силовиков, созданный на границе с Белоруссией, отправят в места постоянной дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, снять резерв Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече в Сочи 14 сентября.

Также Лукашенко и Путин обсуждали совместные военные учения двух стран, которые начнутся 16-17 сентября. «Важно сказать, после того как все этапы учений будут выполнены, все российские войска будут выведены в места своей постоянной дислокации», — уточнил Песков.

Путин 27 августа 2020 года сообщил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв сотрудников российских силовых ведомств, в том числе Росгвардии. Использовать резерв, по словам российского президента, не будут, «пока ситуация [с протестами в Белоруссии] не будет выходить из-под контроля».

Лукашенко и Путин 14 сентября встретились впервые после выборов президента Белоруссии 9 августа. По данным белорусского ЦИКа, на выборах победил Лукашенко, набравший 80% голосов. После голосования в Белоруссии начались массовые ежедневные акции протеста, которые в первую неделю после выборов жестко разгонял белорусский ОМОН и внутренние войска МВД республики.

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