В Минске на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц «женского марша»

В центре Минска на площади Свободы задержаны несколько десятков участниц «женского марша» протеста против президента Александра Лукашенко.

Акция собрала до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли площадь по кругу, после чего милиция предупредила их о незаконности шествия, и начались жесткие задержания. Их производили сотрудники ОМОН и неизвестные люди в балаклавах без опознавательных знаков.

В общей сложности были задержаны несколько десятков человек, остальные были оттеснены с площади. После этого участницы марша начали шествие по улице Немига и проспекту Победителей.

«Женские марши», подавляющее большинство участников которых составляют женщины, уже три недели проходят в Минске по субботам. Обычно они обходятся без жестких массовых задержаний их участниц.