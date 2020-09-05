Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
В Минске прошел многотысячный «Женский марш». Фотография
16:06, 5 сентября 2020
Источник: Meduza
В Минске 5 сентября прошла акция протеста «Женский марш». В акции,
по оценке корреспондента Tut.by
, приняли участие около 10 тысяч человек. Некоторые участницы марша взяли с собой игрушечных панд
в знак солидарности с IT- компанией PandaDoc
. Марш прошел по проспекту Независимости, а на одноименной площади участницы устроили огромные хороводы. Сотрудники правоохранительных органов
задержали журналистов «Белсат»
, освещавших акцию. О задержанных участницах марша не сообщается.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам