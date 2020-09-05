Перейти к материалам
новости

В Минске прошел многотысячный «Женский марш». Фотография

Источник: Meduza
В Минске 5 сентября прошла акция протеста «Женский марш». В акции, <a href="https://news.tutby.news/society/699392.html" target="_blank">по оценке корреспондента Tut.by</a>, приняли участие около 10 тысяч человек. Некоторые участницы марша взяли с собой игрушечных панд <a href="https://meduza.io/news/2020/09/05/v-belarusi-arestovany-rukovoditeli-pandadoc-osnovatel-it-kompanii-ob-yavil-ob-evakuatsii-sotrudnikov-iz-strany" target="_blank">в знак солидарности с IT- компанией PandaDoc</a>. Марш прошел по проспекту Независимости, а на одноименной площади участницы устроили огромные хороводы. Сотрудники правоохранительных органов <a href="https://t.me/tutby_official/13690" target="_blank">задержали журналистов «Белсат»</a>, освещавших акцию. О задержанных участницах марша не сообщается.
В Минске 5 сентября прошла акция протеста «Женский марш». В акции, по оценке корреспондента Tut.by, приняли участие около 10 тысяч человек. Некоторые участницы марша взяли с собой игрушечных панд в знак солидарности с IT- компанией PandaDoc. Марш прошел по проспекту Независимости, а на одноименной площади участницы устроили огромные хороводы. Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов «Белсат», освещавших акцию. О задержанных участницах марша не сообщается.
Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA