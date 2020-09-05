В Беларуси арестованы руководители PandaDoc. Основатель IT-компании объявил об эвакуации сотрудников из страны

Четверо руководителей IT-компании PandaDoc, основатель которой Микита Микадо поддержал оппозицию, арестованы, сообщает Tut.by.

Под стражу сроком на два месяца заключены бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и директор по персоналу Владислав Михолап. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Сумма хищений, фигурирующая в уголовном деле, 107 тысяч белорусских рублей (чуть более 3 миллионов российских рублей по курсу ЦБ РФ).

PandaDoc заявила, что после ареста топ-менеджеров прекращает работу компании в Беларуси и вывозит около 250 своих сотрудников из страны.

Также компания собирается распространить среди иностранных инвесторов и политиков информацию о реальной «белорусской инвестиционной привлекательности» и оказать экономическое давление на режим Лукашенко.

«Мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов», — заявил Микита Микадо в опубликованном в инстаграме обращении.

Основатель PandaDoc Микита Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине, который вышел в апреле 2020 года. Микадо, живущий в США, публично поддержал оппозицию и участников акций протеста, начавшихся в Беларуси после президентских выборов, победу на которых, как объявил ЦИК, вновь одержал Александр Лукашенко. Участников акций протеста жестко задерживали, а в изоляторах, по многочисленным свидетельствам, их избивали и пытали.

2 сентября в PandaDoc прошел обыск, после которого основатель компании заявил о политических репрессиях в отношении его бизнеса в Беларуси.