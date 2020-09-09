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На акцию в поддержку Марии Колесниковой в Минске пришли женщины с детьми. Это не помешало омоновцам жестко задерживать протестующих
08:43, 9 сентября 2020
Источник: Meduza
Вечером 8 сентября на Комаровском рынке в Минске прошла акция солидарности с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Ее похитили неизвестные утром 7 сентября в центре белорусской столицы, а через сутки государственные СМИ объявили, что Колесникову задержали на границе с Украиной. На акцию солидарности собрались преимущественно женщины, в том числе с детьми. Обычно белорусские омоновцы задерживают на протестах только мужчин. На Комаровском рынке жестко задерживали и женщин, в том числе пожилых.
Наталия Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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