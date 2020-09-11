Главный судмедэксперт России уволился. Центр, который он возглавлял, принимал участие в исследовании отравления Навального
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
РБК со ссылкой на источники пишет, что причиной увольнения Ковалева стало нарушением трудовой дисциплины.
Центр, возглавляемый Ковалевым, принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфороорганическими соединениями. По словам источников РБК, с этим увольнение не связано.
Власти Германии заявляют, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Власти РФ и врачи в официальных заявлениях настаивают, что анализы Навального не выявили ядов в его организме.
Источники «Медузы» рассказывали, что в Омске у политика была «четкая картина отравления», поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.