В Москве отменят карантин для больных ОРВИ и гриппом при отрицательном тесте на коронавирус

Жители Москвы, заболевшие гриппом или ОРВИ, смогут не соблюдать 14-дневный карантин, если их тест на коронавирус даст отрицательный результат. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, люди, у которых появились симптомы гриппа или ОРВИ, по-прежнему будут должны сдавать тест на коронавирус. «Это правило остается, оно незыблемо. Но если на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом… Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней», — сказала Ракова.

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ стали отправлять на 14-дневный карантин начиная с середины апреля. Тогда Анастасия Ракова говорила, что изоляцию для больных простудой ввели, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Бесплатное тестирование на коронавирус в Москве стартовало почти два месяца назад — 16 июля. Тест на COVID-19 можно сдать в 207 поликлиниках города.