Всех москвичей с ОРВИ будут отправлять на карантин

Все москвичи с ОРВИ будут получать именные предписания врачей о необходимости соблюдения изоляции на дому. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус, даже без проведения анализов.

«Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам», — сказала чиновница.

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