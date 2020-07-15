Все жители Москвы с 16 июля смогут бесплатно сделать тест на коронавирус

Любой житель Москвы сможет бесплатно сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, тесты начнут проводиться с 16 июля.

Для сдачи тестов будут открыты точки в 207 поликлиниках города. По словам Раковой, ежедневно можно будет проводить до 50 тысяч исследований.

В Москве с 27 мая все желающие могут сдать тест на наличие антител к коронавирусу. Последние данные показали, что антитела есть у 22% сдававших тест москвичей.

В Москве с начала пандемии выявлено 231 270 случаев заболевания ковидом, 4234 человека умерли. В последние две недели количество новых случаев стабилизировалось на уровне 600-700 человек в день.