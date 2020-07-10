Собянин: считаю, у населения выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у горожан выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

«Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью », — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Собянин в очередной раз заявил, что не ожидает второй волны эпидемии COVID-19 в ближайшее время: «Я вижу, что мы все-таки пики прошли».

В то же время вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% из 98 тысяч москвичей, участвовавших в четвертом этапе исследования популяционного иммунитета к COVID-19 с 19 июня по 2 июля.

Массовое тестирование на антитела проводят в Москве с 15 мая.

По состоянию на утро 10 июля в Москве коронавирус обнаружили у 228 тысяч человек, из них 4087 человек умерли, а более 163 тысяч человек выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 60 тысяч человек. Начиная с 24 июня в городе ежедневно регистрируют менее одной тысячи новых случаев коронавируса.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 228 000 (+637) 4 087 (+28) 163 093 (+1 007) 60 820 2 Московская область 60 107 (+199) 992 (+13) 40 299 (+377) 18 816 3 Санкт-Петербург 26 981 (+300) 1 541 (+21) 20 890 (+156) 4 550 4 Нижегородская область 19 684 (+219) 282 (+3) 13 734 (+355) 5 668 5 Свердловская область 15 343 (+275) 154 (+10) 9 522 (+279) 5 667 6 Ханты-Мансийский АО 11 669 (+263) 85 (+4) 6 398 (+242) 5 186 7 Ростовская область 10 533 (+92) 156 (+4) 7 760 (+150) 2 617 8 Красноярский край 10 235 (+129) 212 (+17) 6 315 (+265) 3 708 9 Иркутская область 9 679 (+211) 87 (+1) 4 196 (+113) 5 396 10 Воронежская область 9 036 (+127) 59 (+5) 6 146 (+230) 2 831 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 713 936 11 017 489 068 213 851

Актуально на 16:14 10.07.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 16:14 10.07.2020 (по московскому времени)