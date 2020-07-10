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Собянин: считаю, у населения выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

Источник: Интерфакс
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у горожан выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

«Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Собянин в очередной раз заявил, что не ожидает второй волны эпидемии COVID-19 в ближайшее время: «Я вижу, что мы все-таки пики прошли».

В то же время вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% из 98 тысяч москвичей, участвовавших в четвертом этапе исследования популяционного иммунитета к COVID-19 с 19 июня по 2 июля.

Массовое тестирование на антитела проводят в Москве с 15 мая.

По состоянию на утро 10 июля в Москве коронавирус обнаружили у 228 тысяч человек, из них 4087 человек умерли, а более 163 тысяч человек выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 60 тысяч человек. Начиная с 24 июня в городе ежедневно регистрируют менее одной тысячи новых случаев коронавируса.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

228 000 (+637)
4 087 (+28)
163 093 (+1 007)
60 820

2

Московская область

60 107 (+199)
992 (+13)
40 299 (+377)
18 816

3

Санкт-Петербург

26 981 (+300)
1 541 (+21)
20 890 (+156)
4 550

4

Нижегородская область

19 684 (+219)
282 (+3)
13 734 (+355)
5 668

5

Свердловская область

15 343 (+275)
154 (+10)
9 522 (+279)
5 667

6

Ханты-Мансийский АО

11 669 (+263)
85 (+4)
6 398 (+242)
5 186

7

Ростовская область

10 533 (+92)
156 (+4)
7 760 (+150)
2 617

8

Красноярский край

10 235 (+129)
212 (+17)
6 315 (+265)
3 708

9

Иркутская область

9 679 (+211)
87 (+1)
4 196 (+113)
5 396

10

Воронежская область

9 036 (+127)
59 (+5)
6 146 (+230)
2 831
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
713 936
11 017
489 068
213 851
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 16:14 10.07.2020 (по московскому времени)

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