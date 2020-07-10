Собянин: считаю, у населения выработался коллективный иммунитет к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у горожан выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
«Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Собянин в очередной раз заявил, что не ожидает второй волны эпидемии COVID-19 в ближайшее время: «Я вижу, что мы все-таки пики прошли».
В то же время вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% из 98 тысяч москвичей, участвовавших в четвертом этапе исследования популяционного иммунитета к COVID-19 с 19 июня по 2 июля.
Массовое тестирование на антитела проводят в Москве с 15 мая.
По состоянию на утро 10 июля в Москве коронавирус обнаружили у 228 тысяч человек, из них 4087 человек умерли, а более 163 тысяч человек выздоровели. Прямо сейчас в Москве COVID-19 болеют более 60 тысяч человек. Начиная с 24 июня в городе ежедневно регистрируют менее одной тысячи новых случаев коронавируса.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ханты-Мансийский АО
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Воронежская область
Актуально на 16:14 10.07.2020 (по московскому времени)