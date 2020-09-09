Адвокат назвала Марию Колесникову подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом РИА Новости заявила адвокат Людмила Казак, посетившая Колесникову в СИЗО № 1 в Минске.

В уголовном деле, возбужденном белорусскими силовиками после создания КС, только у Колесниковой статус подозреваемой; другие члены совета проходили свидетелями по делу.

По словам защитницы, в настоящее время Колесникова находится в камере на шесть человек и «приходит в себя после событий на границе». На сколько задержана Колесникова, пока неизвестно.

Отец Марии Колесниковой Александр сообщил РИА Новости, что его дочь арестована по статье 361 часть 3 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). По этой статье Колесниковой грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Марию Колесникову похитили в Минске утром 7 сентября. Спустя сутки государственные СМИ Беларуси сообщили, что Колесникову задержали на границе с Украиной. Как рассказали ее соратники, оппозиционерку пытались насильно вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт. 9 сентября стало известно, что Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.