Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по на Смоленской площади в Москве, приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала Пресненского суда Москвы, где оглашают приговор.

Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Во время суда актер сначала не признавал вину, но в своем последнем слове все же сделал это.

Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также артиста лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор Ефремову. Обвинение просило для него 11 лет колонии общего режима.

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники.

Обновлено. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защита Ефремова будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Гособвинение в свою очередь считает приговор «законным и обоснованным, соответствующим целям восстановления социальной справедливости».