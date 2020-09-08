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К журналистке Tut.by Галине Уласик пришли с обыском. Ее дочь задержали по делу о массовых беспорядках в Минске

Источник: Tut.by
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Сотрудники правоохранительных органов Беларуси пришли с обысками в минскую квартиру редактора отдела новостей Tut.by Галины Уласик.

По данным издания, силовики сообщили, что обыск проводится в рамках некоего уголовного дела.

Позже сотрудники милиции вывели из квартиры дочь журналистки Валерию Уласик. Ее посадили в машину и увезли. Валерия Уласик успела сообщить, что ее задержали по административному делу об участии в несанкционированной акции, а также подозревают по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

В МВД, СК и Генпрокуратуре Беларуси пока официально не комментировали обыски у журналистки.

Обновлено. Как уточнил Tut.by, к редактору издания Галине Уласик у сотрудников правоохранительных органов претензий нет. Дело касается только ее дочери Валерии. «Я на свободе, они не ко мне пришли. <…> Я не знаю, на каком основании они забрали ее по этому делу», — заявила Галина Уласик.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о массовых беспорядков из-за протестных митингов, которые начались в Минске и других городах страны после выборов президента 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования. За первые три дня протестных акций были задержаны почти семь тысяч человек. Многие из них жаловались на избиения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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