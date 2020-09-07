СК отказался заводить дело о фейках на врача за интервью «Медузе» о коронавирусе

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о в отношении анестезиолога-реаниматолога Владимира Будянского из-за его интервью «Медузе». Об этом сообщила «Правозащита Открытки», чей адвокат Оксана Опаренко представляла интересы Будянского.

СК провел доследственную проверку в отношении врача по заявлению депутата Госдумы Василия Пискарева. Поводом стала публикация «Медузы» от 20 марта — «В Италии из-за коронавируса катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. В России их гораздо больше — но это не значит, что мы лучше готовы к эпидемии». В материале сравнивается, насколько Россия и Италия готовы к эпидемии COVID-19. Владимир Будянский дал экспертный комментарий для статьи.

В ходе проверки следователи опросили Будянского. Он сообщил, что в интервью «Медузе» представил научные факты из медицинской литературы и рейтинги, составленные аналитиками на основании данных ВОЗ. Остальные высказывания он назвал своим оценочным суждением.

СК не нашел доказательств вины Будянского, сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (копия есть у «Медузы»). В документе подчеркнуто, что статья о распространении фейка появилась в Уголовном кодексе 1 апреля 2020 года, а материал «Медузы» с комментарием врача вышел раньше этой даты.