«Агора»: с начала пандемии возбуждено 42 уголовных и 157 административных дел за «фейковые новости»

С начала пандемии коронавируса в России было зафиксировано около двухсот случаев преследования по статье о распространении «фейковых новостей». Такие данные содержатся в докладе правозащитной организации «Агора».

В общей сложности с марта было возбуждено 33 уголовных дела, а также 157 административных производств. «Недостоверной информацией» при этом могли признаваться фактически любые данные, отличающиеся от официальной позиции властей.

В «Агоре» отметили, что правоприменительная практика по делам о фейках «отличается от предыдущих кампаний массового преследования за слова» — ее объектами, в основном, становятся не рядовые россияне, а критики власти — журналисты, активисты и политики.

Статья 207.1 УК РФ была добавлена в кодекс в начале апреля. Она предусматривает наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Статья 13.15 КоАП появилась весной 2019 года. До начала пандемии коронавируса количество дел по ней было относительно невелико.