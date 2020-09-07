На Кипре раскрыли имена 34 владельцев «золотых паспортов» из группы повышенного риска. Среди них есть россияне

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев , выданных на Кипре в 2008-2012 годах.

Всего в этот период кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получили предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей, — все они входили в группу «повышенного риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В список попали 24 гражданина России, в частности, среди них упомянуты:

Михаил Кузовлев, первый замглавы ВЭБ.РФ;

Алексей Ушамирский, председатель правления группы компаний «ВИД»;

Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;

Антон Белобрагин, владелец сети Spar и «Тульского мясокомбината»;

Игорь Шаталов, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;

Александр Фролов, совладелец и президент металлургической компании Evraz;

Игорь Кесаев, владелец и президент группы компаний ;

Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;

Григорий Березкин, владелец группы компаний ЕСН.

Также в список среди прочих вошли украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

В ноябре 2019 года власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Речь шла о людях, заподозренных в финансовых преступлениях или «связях с авторитарными правительствами». Гражданства Кипра, в частности, лишили девять россиян. По неподтвержденным данным, в их число вошли бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и бизнесмен Олег Дерипаска (их представители это отрицали).