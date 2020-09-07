Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Поисковая система «Спутник», разрабатываемая «Ростелекомом», прекратила работу. Об этом сообщает CNews.

С сайта «Спутника» пропала строка для ввода поисковых запросов. Теперь там находятся только ссылки на другие разработки компании — в частности, на корпоративный браузер и аналитические системы.

Поисковик «Спутник» начал работу в 2014 году. Он позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал», предполагалось, что его использование станет обязательным в государственных учреждениях.

Общие инвестиции в проект официально не раскрывались; по подсчетам CNet, уже к 2016 году они превысили 2 миллиарда рублей.

В 2017 году «Ростелеком» признал создание поисковика неудачей — к тому времени он занимал менее 1% поискового рынка в России. Несмотря на это, в конце того года на развитие «Спутника» выделили еще 260 миллионов рублей. Полгода спустя «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом.