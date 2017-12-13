На развитие государственного поисковика «Спутник» выделили еще четверть миллиарда рублей

«Ростелеком» выделил еще 260 миллионов рублей на развитие государственного поисковика «Спутник». Соответствующая закупка была опубликована 12 декабря.

В ведомстве заявили, что планируют модернизировать «Спутник». «Идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике», — добавили в компании.

Согласно техническому заданию, на выделенные средства будут развивать новостной агрегатор, карты, системы скачивания и обработки текстов, ранжирования, индексации и поиска, а также инфраструктуру и программный интерфейс.

При этом в техническом задании сказано, что работы должны быть выполнены к 15 декабря — через три дня после публикации извещения. «Это связано с оптимизацией внутригрупповых оборотов денежных средств. То есть работы начались до проведения закупки», — пояснили в «Ростелекоме». Закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Поисковый портал «Спутник»».