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На развитие государственного поисковика «Спутник» выделили еще четверть миллиарда рублей

Интерфакс
05:48, 13 декабря 2017
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«Ростелеком» выделил еще 260 миллионов рублей на развитие государственного поисковика «Спутник». Соответствующая закупка была опубликована 12 декабря.

В ведомстве заявили, что планируют модернизировать «Спутник». «Идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике», — добавили в компании.

Согласно техническому заданию, на выделенные средства будут развивать новостной агрегатор, карты, системы скачивания и обработки текстов, ранжирования, индексации и поиска, а также инфраструктуру и программный интерфейс.

При этом в техническом задании сказано, что работы должны быть выполнены к 15 декабря — через три дня после публикации извещения. «Это связано с оптимизацией внутригрупповых оборотов денежных средств. То есть работы начались до проведения закупки», — пояснили в «Ростелекоме». Закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Поисковый портал «Спутник»».

Поисковик «Спутник» был запущен в 2014 году, в него инвестировали не менее 20 миллионов долларов. По данным на весну 2017 года посещаемость «Спутника» составляла чуть более 100 тысяч переходов в месяц — менее 1% поискового рынка в России.
Источники «Ведомостей» рассказывали, что поисковик планируют закрыть или переориентировать. В «Ростелекоме» это опровергли.
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