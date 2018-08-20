«Ростелеком» через суд потребовал признать поисковик «Спутник» банкротом

Компания «Ростелеком» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом своей дочерней компании «Спутник», которая занимается развитием одноименного поисковика и браузера.

«Ростелеком» обратился в суд в феврале 2018 года, попросив взыскать со «Спутника» в общей сложности 10,6 миллиона рублей долга.

В мае судья посчитал требования «Ростелекома» обоснованными, начал в «Спутнике» процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

В июле суд принял новое заявление от «Ростелекома», в котором задолженность поисковика перед кредиторами оценивалась уже в 292,2 миллиона рублей. Заседание по этому вопросу назначено на 10 октября.

В «Ростелекоме» отказались отвечать на вопрос, будет ли закрыт или переформатирован «Спутник». На момент написания заметки поисковик продолжал работать.