«Ростелеком» через суд потребовал признать поисковик «Спутник» банкротом

CNews
13:08, 20 августа 2018
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Компания «Ростелеком» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом своей дочерней компании «Спутник», которая занимается развитием одноименного поисковика и браузера.

«Ростелеком» обратился в суд в феврале 2018 года, попросив взыскать со «Спутника» в общей сложности 10,6 миллиона рублей долга.

В мае судья посчитал требования «Ростелекома» обоснованными, начал в «Спутнике» процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

В июле суд принял новое заявление от «Ростелекома», в котором задолженность поисковика перед кредиторами оценивалась уже в 292,2 миллиона рублей. Заседание по этому вопросу назначено на 10 октября.

В «Ростелекоме» отказались отвечать на вопрос, будет ли закрыт или переформатирован «Спутник». На момент написания заметки поисковик продолжал работать.

Государственный поисковик «Спутник» запустили в мае 2014 года, одноименный браузер — в сентябре 2015 года. Первоначальные инвестиции в проект составили не менее 20 миллионов долларов, при этом «Ростелеком» не раскрывал полную сумму вложений.
В мае 2017 года газета «Ведомости» писала, что поисковик могут закрыть или переориентировать на другие задачи, поскольку он не смог завоевать популярность у пользователей. В декабре того же года стало известно, что на развитие проекта дополнительно выделили 260 миллионов рублей.

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