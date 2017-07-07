«Спутник» не «прогорел», потому что не загорелся. Замминистра связи о попытке создания государственного поисковика
Попытка создания государственной поисковой системы «Спутник» потерпела неудачу из-за того, что это был «искусственный проект», а у его разработчиков не было четкого понимания, с какой целью он создается. С таким заявлением выступил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
«„Спутник“ не „прогорел“, потому что для того, чтобы „прогореть“, надо было загореться хотя бы», — сказал Волин.
Кроме того, отметил он, «делая государственный поисковик, люди не смогли ответить на вопрос», зачем и для кого они его создают.
«Это был достаточно искусственный проект, как раз к вопросу о том, что очень часто в нашем бизнесе государству делать нечего», — отметил Волин.
Поисковик «Спутник» был запущен в мае 2014 года. Первоначальные инвестиции «Ростелекома» в проект составили около 20 миллионов долларов. В 2015 году в проект поисковика были дополнительно вложены 800 миллионов рублей.
Доля «Спутника» в поиске в российском сегменте интернета составляет менее 1 процента.
В середине мая «Ведомости» сообщили, что «Ростелеком» обсуждает дальнейшую судьбу «Спутника», рассматривая, в числе прочих вариантов, возможность закрытия проекта.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, в свою очередь, заявил, что «Спутник» закрыт не будет, но расходы на проект будут «оптимизированы».