«Спутник» не «прогорел», потому что не загорелся. Замминистра связи о попытке создания государственного поисковика

Попытка создания государственной поисковой системы «Спутник» потерпела неудачу из-за того, что это был «искусственный проект», а у его разработчиков не было четкого понимания, с какой целью он создается. С таким заявлением выступил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«„Спутник“ не „прогорел“, потому что для того, чтобы „прогореть“, надо было загореться хотя бы», — сказал Волин.

Кроме того, отметил он, «делая государственный поисковик, люди не смогли ответить на вопрос», зачем и для кого они его создают.