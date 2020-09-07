Германия согласилась передать России данные о лечении Алексея Навального. Мария Захарова говорит, что обмен информацией не начался

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью телеканалу ARD, что власти Германии «давно согласились» одобрить запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по делу об Алексея Навального.

27 августа, спустя семь дней после госпитализации Алексея Навального, Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи. По данным РБК, ведомство попросило предоставить результаты анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы, а также информацию о лекарствах, применяемых немецкими врачами, и о хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли способствовать его тяжелому состоянию.

Маас утверждает, что немецкие власти сообщили о своем согласии на встрече с послом России в Германии Сергеем Нечаевым, которого 2 сентября вызывали в МИД ФРГ. Министр добавил, что после получения формального запроса Германия даст все разрешения, необходимые для обмена информацией. Маас назвал «еще одной дымовой шашкой» утверждения российской стороны о том, что Германия затягивает расследование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Маасу в фейсбуке. Она заявила, что у Германии есть формальный запрос от российской стороны и обращение российских медиков, и немецкий МИД знает об этом. «Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» — заявила Захарова.

4 сентября управление юстиции Берлина сообщило, что получило запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи. Решение по нему примут после проверки и консультаций с разными федеральными органами. О том, что запрос одобрен, пока не сообщалось.