Посол России посетил МИД Германии из-за сообщения об отравлении Навального ядом, схожим с «Новичком»

Посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с заявлением немецких властей о том, что политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Германии заявили, что официально проинформируют российского посла о результатах анализов Навального.

2 сентября правительство Германии заявило, что российский политик Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Это показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе клиники «Шарите», где лечат Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до Кремля со стороны немецких властей пока никакая информация не доводилась.